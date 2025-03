Isaechia.it - Verissimo, Sarah Toscano replica ai rumor su un flirt con Fedez: “Quando hai una carriera pubblica il gossip fa parte del gioco, ma fa male perché…”

Tra gli ospiti della puntata odierna di, condotto da Silvia Toffanin, c’è stata anche la giovane cantante, che dopo la vittoria ad Amici 23, è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi 17esimo con la sua Amarcord.Intervistata da Silvia, per prima cosa,ha spiegato proprio come vive il fatto di essere spesso la più piccola, in vari ambiti:Come vivo il fatto che sono la più piccola? Bene, a volte me ne vanto, dico “sono la più piccola, ma sono qui lo stesso”. Non la prendoperché sono abituata sin da piccola ad essere la più piccola in tutto quello che faccio. Ho 19 anni, cresco anche io.Làha poi spiegato come è cambiata dalla vittoria di Amici e come ha vissuto l’esperienza al Festival:Ho più consapevolezza di me stessa e mi conosco meglio, conosco i miei limiti, so dove posso andare avanti, dove posso andare oltre.