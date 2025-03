Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 2 marzo 2025

Leggi su Tpi.it

del 2su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiinsu Canale 5.: gliDalla vittoria di “Amici 23” alla sua prima partecipazione a Sanremo, Sarah Toscano racconterà come sta vivendo questo momento magico. E sempre dall’esperienza vissuta sul palco dell’Ariston gli aneddoti irresistibili di Cristiano Malgioglio.