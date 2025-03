Isaechia.it - Verissimo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli raggianti dopo la nascita del piccolo Kian: “Ora sogniamo una femminuccia!”

Oggi a, il programma condotto da Silvia Toffanin, sono stati ospitiper raccontare la felicità di essere diventati recentemente genitori del.Ha spiegato, molto emozionata:Io ho sempre voluto un figlio, ma sono felice di averlo avuto nel momento giusto!Il parto è stato abbastanza problematico, come ha spiegato la:È stato un parto molto difficile ho dovuto fare un cesareo perchéera troppo grande. È nato una settimana prima del tempo stabilito.ha poi svelato il motivo per il quale hanno deciso di non rendere subito pubblica ladiil cesareo sono stata molto male e a quel punto prima di dirlo ho voluto aspettare. Volevo che rimanesse un momento nostro.Un aneddoto interessante riguarda la scelta del nome del bimbo.