Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 2 marzo: tra gli ospiti Malgioglio e Giulia Salemi

Leggi su Dilei.it

Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto televisivo a una sfilata di volti noti pronti a intrattenere, emozionare e svelare dettagli inaspettati. Tra confessioni scottanti, momenti di pura leggerezza e storie che fanno commuovere, la puntata di domenica pomeriggio, su Canale 5 a partire dalle 16:00 promette di non deludere.In scaletta, un concentrato di musica, sport, spettacolo e vita vissuta, tutto condito con la giusta dose di sorprese. Ecco quali sono glidella puntata.Sarah Toscano tra talento e nuove sfideDalla scuola di Amici 23 al palco dell’Ariston, Sarah Toscano è in piena ascesa e non ha intenzione di fermarsi. Con la freschezza dei suoi vent’anni e una voce che conquista, la giovane cantante si racconterà senza filtri, tra il brivido della competizione e la vertigine di chi si sta facendo strada nel mondo della musica con grinta e talento.