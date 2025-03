Ilrestodelcarlino.it - Vera, cent’anni e una storia: “Così salvai il sodato tedesco disertore”

Bagnacavallo (Ravenna), 2 marzo 2025 –Minguzzi ha visto un secolo die non si è ancora stancata. Oggi festeggia 100 anni. Un lungo cammino, il suo, che ha incrociato quello di tante altre persone, momenti belli e momenti brutti, epocali e tragici allo stesso tempo, come fu, nel 1944, il passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale.nasce il 2 marzo 1925 a Villanova di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, unica figlia femmina di quattro fratelli. Famiglia benestante, i Bumbara, ricchi possidenti terrieri dell’epoca. Prosciutti, salami, verdura e frutta fresca a casa non mancavano mai. Una fortuna, in tempo di guerra, ma anche una disdetta. I soldati tedeschi si facevano vivi spesso e pretendevano doni. "Ogni volta si sentiva forte la paura - ha raccontato tante volteai nipoti -.