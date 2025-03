Liberoquotidiano.it - "Venga in Aula e dica quel che sa": Trump fa delirare il Pd su Giorgia Meloni

Zelensky elitigano nello Studio Ovale e la sinistra cosa fa? Suvvia, che domande. Chiama a rapporto il Presidente del Consiglio, lo strattona per la giacchetta, invoca il suo nome. Quasi che la colpa della mancata firma dell'accordo sia colpa sua. Il «riferisca in», del resto, è lo sport preferito dei progressisti. Gli spari a palle incatenate contro il premier erano partiti già nella serata di venerdì, subito dopo la rissa in diretta tv alla Casa Bianca, ma è ieri mattina che va in scena il salto di non qualità. Non si saziano i compagni con la nota, chiara e netta, di(«Un Occidente diviso ci rende tutti più deboli: serve un vertice con Usa, Ue e alleati»). Il primo a scattare è Matteo Renzi, leader di Italia Viva: «Stavoltadeve metterci la faccia.