Ilfattoquotidiano.it - Vendeva la cocaina sequestrata in precedenti operazioni: arrestato un ispettore dei Carabinieri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stati beccati nel momento in cui, in un parcheggio, uno depositava un sacchetto all’interno della Panda dell’altro, dopo che questa si era affiancata alla sua vettura personale. In seguito al controllo dell’utilitaria, il conducente è stato trovato in possesso di due buste contenenti poco meno di 2 kg di, recuperata e. I due uomini erano un 40enne di origini marocchine (già noto alle forze dell’ordine) e undell’Arma dei, 58enne, in servizio presso la Compagnia di Caprino Veronese. Nella serata di ieri, primo marzo, i militari del comando provinciale deidi Verona li hanno arrestati entrambi, in flagranza di reato.L’deiè stato trattenuto per la verifica della sua posizione e della disponibilità di sostanze stupefacenti.