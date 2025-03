Ilrestodelcarlino.it - Vecchia Fornace, nuovo taglio alla ciminiera

Ormai è ridotta a un ’mozzicone’, ma sarà ricostruita "com’era e dov’era". Ladelladei mattoni, oggetto del più corposo finanziamento ottenuti dal Comune di Bellaria Igea Marina dai fondi del Pnrr, è stata ulteriormente abbassata. Dai circa 27 metri originari del ’camino’, il primo accorciamento, nei mesi scorsi, era stato di circa nove metri. Quest’ultimo, realizzato nei giorni scorsi, di 5-6 metri. Motivo? "La ditta incaricata dell’intervento di rigenerazione – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – ha chiesto di poter procedere a un ulteriore abbassamento per ragioni di sicurezza, ancheluce delle periodiche forti piogge che interessano il nostro territorio". "Ma tutti i mattoni dellarimossi – assicura il sindaco – sono stati catalagati e numerati uno per uno, mattone per mattone, e al termine dei lavori verranno risistemati nella loro posizione, riportando laalle sue dimensioni originarie".