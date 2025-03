Metropolitanmagazine.it - Vaticano, come sta Papa Francesco: l’ultimo bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice

Arriva daldidi. Ilè stabile, non ha la febbre ma la prognosi resta riservata., ledidi oggi:sta, fonte diocesidiroma.itIldiramadidinella serata di oggi, domenica marzo 2025:”Lecliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna; ilnon ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico”.Neldiffuso si legge, anche: ”In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata. Questa mattina il Santo Padre ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera”.