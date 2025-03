Ilgiorno.it - Varedo in piazza contro gli spacciatori: “Ora basta, il degrado della Snia è insostenibile”

– “Non siamo politicanti, non siamo professionisti delle manifestazioni. Siamo però cittadini esasperati dal problema del. Vogliamo richiamare l’attenzione delle istituzioni, a ogni livello, perché questo tema possa essere affrontato velocemente e in modo efficace, per restituire vivibilità alla nostra città”. Davide Gualtieri, uno dei fondatori del Comitato 1 Marzo, spiega il perché dell’iniziativa organizzata nel pomeriggio di ieri davanti ai cancelli. Un presidio a cui hanno preso parte più di cento persone, pronte a fare sentire la loro vocela presenza deglie dei loro clienti. Da Como al Giappone in bicicletta: il viaggio solidale di 20.000 chilometri di Chiara e Omar “Non vogliamo sostituirci a nessuno – precisa Gualtieri – anzi appoggiamo tutte le iniziative che si sono svolte finora per cercare di porre fine a questa situazione che non è più sostenibile.