Lanazione.it - Vandali contro la squadra di disabili. “Tranciate le ruote delle carrozzine”

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 2 marzo 2025 - Danni e insulti agli atleti contà della Tds, dove è stato trovato un foglio con le scritte ingiuriose. E pronta arriva la risposta del presidente Maurizio Melis: “Vogliamo portare all'attenzione di tutta la comunità livornese e alle preposte autorità, sia istituzionali che, informalmente, alle competenti forze dell'ordine della vergognosa e indecente situazione che si verifica all'impianto comunale della Bastia, dove gli atleti della Tds-ToscanaSport svolgono i propri allenamenti e le proprie gare di basket in carrozzina (oltre che del nuoto). A ogni ingresso sul campo di allenamento i nostri dirigenti trovano leda basket, attrezzi preziosi e che arrivano a costare anche 10.000 euro ciascuna, evidentemente usate da ignoti (immaginiamo in che modo) e poi spostate in tutti gli angoli della palestra e persino nascoste negli spogliatoi.