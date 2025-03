Internews24.com - Van Persie pensa a Feyenoord Inter: «Ueda recupera? Dobbiamo aspettare questo per capire»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneVanha commentato l’amaro pareggio trae Nijmegen: le parole sull’infortunio die la gara con l’Debutto sulla panchina delcon pareggio per Robin Van, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Nijmegen, le dichiarazioni dopo la sfida e verso la gara con l’:GIOCO – «C’era una squadra che voleva davvero giocare a calcio e quella eravamo noi – le sue parole in conferenza stampa.era chiaro e lo si può vedere ovunque. Abbiamo avuto il 70% di possesso palla, 17 occasioni e 5 tiri in porta. Ho la sensazione che si sarebbe potuto fare di più»ASPETTATIVE – «Tutti vengono al De Kuip per vedere una grande partita, è un peccato che una squadra che perde molto tempo venga premiata per. Capisco il contesto e capisco chesolo segnare un gol per rendere le cose più facili per noi stessi, ma penso anche che i 5? di recupero siano stati davvero pochi.