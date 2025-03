Sport.quotidiano.net - Valsa per il settimo posto. A Milano l’addio di Piano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una giornata particolare, questa domenica 2 marzo nella quale all’ultima regular season si somma, e si mette su un piedistallo decisamente diverso,di Matteoal volley giocato. Un addio che non avverrà oggi pomeriggio, c’è ancora una lunga post season da giocare per la sua Allianz, ma che alle 18 vedrà il suo momento ufficiale, deciso da società e giocatore per avere una data certa del commiato. Un giocatore che ha segnato un’epoca, anche un modo di approcciarsi al volley e al mondo esterno al volley e che, soprattutto, ha significato tanto per Modena, la piazza dove ha ottenuto i suoi successi più pesanti, dallo scudetto 2016 passando per le due Coppa Italia 2015 e 2016, per arrivare alla Supercoppa 2015 e a quella del 2016. Sarà la cerimonia per Matteoil momento più intenso di un match che significa ancora ‘il giusto’ per quel che riguarda la regular season ma che mette in palio ancora delle posizioni di rilievo: Modena non è ancora certa matematicamente delha ancora qualche remota possibilità di sopravanzare Piacenza al quinto.