Juventusnews24.com - Vaciago crede a una Juve scudettata: «Né il Napoli né l’Inter sono generose da offrire lo scudetto, ma la classifica dice questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, direttore di Tuttosport, ha fatto un punto della situazione sulla lottache potrebbe coinvolgere anche laGuidoalla possibilità che lapossa inserirsi nella lotta al titolo. E lo fa attraverso queste parole redatte su Tuttosport all’indomani diInter.PAROLE – «Il caffè sospeso aè un caffè offerto a uno sconosciuto che verrà dopo. Néné ilcosìdalo, ma a 12 giornate dalla fine (11 per Inter,e Atalanta) lalascia tutto aperto o, se volete, in sospeso. nessuno ha la forza di andare in fuga lungo questa salita, forse perché scarseggiano le energie e abbondano gli infortuni, forse perché dopo anni di squadre quasi perfette che, a un certo punto, si impadronivano del campionato, tutte le candidate al titolo hanno difetti che le zavorrano.