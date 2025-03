Ilrestodelcarlino.it - Vacanza da brivido in Romagna: famiglia bloccata sul sentiero, salvata dal Soccorso alpino

San Benedetto in Alpe (Forlì Cesena), 2 marzo 2025 - Unaspagnola residente in Germania, inin, è stata soccorsa ieri dale Speleologico Emilialungo il409, nel Comune di San Benedetto in Alpe (Forlì Cesena). Come è stato trovato il bambino scomparso nella neve di Asiago I turisti, due adulti e due bambini di 6 e 8 anni, si sono ritrovati bloccati a causa di una grossa frana che ostruiva il percorso, reso inaccessibile da un'ordinanza del Parco e del Comune. La, probabilmente ignara del divieto a causa della scarsa visibilità della segnaletica e delle difficoltà linguistiche, aveva intrapreso l'escursione percorrendo il407 fino alla cascata dell'Acquacheta, per poi deviare sul409 per il rientro. In difficoltà e infreddoliti, i quattro hanno lanciato l'allarme al numero di emergenza 112.