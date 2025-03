Usa | Zelensky rinsavisca o si dimetta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.54 Il presidente ucrainodeve dimettersi se non firma l'accordo sui minerali rari e se non accetta di porre fine alla guerra. Lo ha suggerito lo speaker della Camera degli Stati Uniti, Johnson, in Tv alla Nbc News. "Qualcosa deve cambiare. Deve tornare in sé e presentarsi al tavolo dei negoziati in segno di gratitudine, oppure qualcun altro deve guidare il Paese al suo posto",ha detto Johnson,che tuttavia pensa che la guerra sia "ingiusta" e Putin "una persona pericolosa.Un vecchio comunista.Nessuna fiducia in lui".