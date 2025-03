Usa ok armi ad Israele per 4mld di $

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.00 L'amministrazione Trump ha annunciato l'approvazione di un'importante vendita diperdi dollari annullando l'embargo parziale di Biden. "Ho firmato una dichiarazione per utilizzare le autorità di emergenza per accelerare la consegna di circa 4 mld di dollari in assistenza militare a", ha dichiarato il Segretario di Stato Rubio in un comunicato.La dichiarazione di emergenza rilasciata dal capo della diplomazia Usa consente al Dipartimento di Stato di bypassare la revisione del Congresso sulla vendita.