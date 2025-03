Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina e Ciro confessano: “Il trono di Gianmarco? Lo guardiamo insieme e…”

Leggi su Isaechia.it

De Ioannon eSolimeno hanno svelato cosa ne pensano del percorso diSteri suldi.In una recente intervista rilasciata alla rivista dedicata al programma di Maria De Filippi, la coppia ha raccontato di aver iniziato una convivenza. Da circa due settimane, infatti,ha raggiuntoa Roma, al fine di stareil maggior tempo possibile. Il giovane napoletano ha optato di tornare a casa quando avverte la mancanza della sua famiglia (in alcuni casiparte con lui) e quando ha esami da sostenere in sede.Dopo la scelta a, in occasione della quale uno dei fratelli diaveva espresso la sua preferenza per, pare che il rapporto tra il ragazzo esia decisamente evoluto: i due, a oggi, vanno anchein palestra.