Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Martina e Ciro commentano il trono di Gianmarco Steri

De Ioannon eSolimeno stanno vivendo la loro storia d’amore fuori da. Dopo la scelta nel dating show di Maria De Filippi, i due hanno deciso di intraprendere una convivenza, alternando la loro vita tra Roma e Napoli. In una recente intervista, hanno raccontato dettagli inediti sulla loro relazione, sulle passioni comuni e su cosa pensano deldi, la “non scelta” di.La convivenza diDe Ioannon eSolimeno dopoDe Ioannon eSolimeno hanno deciso di vivere insieme, stabilendosi a Roma. “Da circa due settimane,ha raggiuntoa Roma, al fine di stare insieme il maggior tempo possibile”. Tuttavia,torna spesso a Torre Annunziata per motivi di studio e per stare vicino alla sua famiglia.