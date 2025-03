Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Meo contro Francesca e Gianluca? Il gesto

Meo ha reagito alla rottura traSorrentino eCostantino con un post sui social che ha scatenato il dibattito. L’ex corteggiatore, eliminato daper una questione di trasparenza, ha pubblicato un video su TikTok con una canzone significativa. La scelta della tronista non era stata di cuore, come lei stessa ha ammesso. Ora, la fine della storia ha riacceso l’attenzione sul suo percorso a.Il video diMeo dopo la rotturaDopo la fine della storia traSorrentino eCostantino,Meo ha pubblicato un video su TikTok che sembra essere una frecciatina alla coppia. Nel filmato, ha inserito un carosello di selfie accompagnati dal brano Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Il riferimento alla rottura è apparso evidente ai fan del programma.