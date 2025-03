Gamberorosso.it - Uno dei migliori vini rossi del Veneto per finezza e rapporto qualità-prezzo è prodotto da una storica cantina. Ecco qual è

Guerrieri Rizzardi è un nome storico nell'ambito produttivocolo non solo delma di tutta l'Italia. A confermarlo è anche la presenza dell'azienda all'interno di un esclusivo club mondiale, Les Henokiens, un'associazione che raggruppa le aziende familiari in grado di vantare almeno due secoli di storia: tra i soli 14 i nomi italiani di questa lista Guerrieri Rizzardi è l'unico dedito alla produzione enologica.Il tessuto produttivo veronese, quello su cui agisce da sempre la famiglia, vede la presenza di diverse grandi aziende attive su tutte le principali denominazioni della provincia. Vale lo stesso per Guerrieri Rizzardi: i fratelli Agostino e Giuseppe, attualmente al timone della proprietà, possono fare affidamento su un'ampia superficie vitata, un centinaio di ettari, che si sviluppa proprio in queste aree, seguendo così tutte le fasi produttive, dalla campagna alla bottiglia, senza dover ricorrere a collaborazioni esterne.