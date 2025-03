Lanazione.it - Uniti sotto il segno della lumaga. Alla Serra una sagra che è storia

Poggi La prima che si incontra è quella eretta dallo scultore giapponese Yoshin Ogata in prossimità dell’area giochi. Un’altra invece è ben visibile, nel suo mosaico in ciottoli, proprio sulla strada che accompagna nel borgo. Infine, la si trova dipinta di rosso, sul muro, come un logo,alle iniziali U.S.: Unione Sportiva del Circolo Arci de La. La lumaca, di questo piccolo ma bellissimo borgo arroccato sopra Lerici, è il simbolotradizionesua gente. Piatto povero, tipico delle case e delle famiglie che da sempre abitano qui, è divenuto oggi, invece, ricercata pietanza e iconica protagonistadel paese. Cucinata rigorosamente "serrese" con le erbe del vicino Carpione: timo, origano, altre spezie locali e, naturalmente, l’ingrediente segreto. Ma andiamo con ordine.