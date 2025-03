Puntomagazine.it - UNICEF/Gaza, devastanti le notizie di bambini morti per ipotermia

Tratto da X dell’Ufficio regionaleper Medio Oriente e Nord Africa1 marzo 2025- Lediche muoiono a causa dell’sonoe non dovrebbero accadere ai giorni nostri. A, l’e i suoi partner stanno distribuendo indumenti invernali aiper aiutarli a proteggersi dal freddo. Ma i bisogni sono immensi. Ihanno bisogno di un cessate il fuoco duraturo e di un accesso continuo e senza ostacoli agli aiuti.Reports of infants dying because of hypothermia are devastating and shouldn’t be happening in our modern days.In #and partners are distributing winter clothing to children to help them protect themselves from the cold. But the needs are immense.What children need. pic.twitter.com/sMIHwD5uRb—MENA – ?????? ????? ?????? ????? ??????? (@mena) February 28, 2025Comunicato stampaL'articololediperproviene da Punto! - Il web magazine.