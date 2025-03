Quotidiano.net - Un’America mai vista, lo storico: “Non è più leader della libertà, ora conta solo la forza”

Professor Massimo Teodori, lei di Americhe ne ha conosciute e studiate molte. Che America ha visto l’altra sera nello Studio Ovale? "Èmolto diversa dal passato, che – spiega lo– si contrappone in maniera sostanziale sia dal punto didelle prospettive internazionali sia da quelle interne alla migliore tradizione americana, quella grazie alla quale dal dopoguerra in poi gli Stati Uniti hanno esercitato laship del mondo libero”. epa11933546 Demonstrators hold placards while participating in a 'No Kings' democracy protest against recent Trump administration policies and actions at Piedmont Park in Atlanta, Georgia, USA, 01 March 2025. EPA/ERIK S. LESSER Il Piano Marshall. "Mettendo a disposizione aiuti importanti l’America ha guidato il frontenegli ultimi 70 anni, ritrovandosi a combattere gli autoritarismi, prima nazismo e fascismo e poi il comunismo”.