Un’altra accusa di violenza per i gemelli già in carcere

Sempre loro. I dueinsono stati raggiunti da: quella di far parte della banda di via dei Mille che, nelle prime ore del 2 febbraio, aveva prima rapinato una coppia e poi sferrato tre coltellate a un ventottenne che insieme a un amico aveva soccorso i due feriti. Sono gli stessialbanesi di 18 anni che mercoledì scorso, con un diciassettenne italiano e alcune ragazze, ubriachi, erano entrati nel negozio che vende kebab e avevano chiesto una birra. Il padrone gliel’aveva negata e loro lo avevano colpito con un pugno in faccia e una coltellata alla fronte, incitati dalle ragazze della gang. Poi erano fuggiti tutti, ma erano stati individuati e arrestati poco dopo ai giardini pubblici. Sempre loro lo scorso anno erano stati cacciati da scuola per le troppe assenze e per il comportamento inaccettabile.