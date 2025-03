Ilgiorno.it - Una vita di avventure. Serata Cai

Leggi su Ilgiorno.it

Un viaggio intorno al mondo su montagne, ghiacciai remoti, deserti sabbiosi, strade sterrate e a volte asfaltate. A piedi o con gli sci. È il viaggio di un valsassinese, Maurizio Zambelli (nella foto), che nel suo diario "L’equilibrio dinamico" racconta e trasmette 35 anni diin giro per il mondo, emozioni, sensazioni, ricordi. Un viaggio che potranno ripercorrere con lui anche quanti dopodomani parteciperanno all’incontro in programma nella sede del Cai di Lecco, in via Papa Giovanni XXIII 11. L’appuntamento è alle 21 e l’ingresso è libero. Oltre che da Maurizio e dalla sua testimonianza diretta, gli spettatori saranno accompagnati anche da immagini e fotografie. Quella di Maurizio è unatrascorsa facendo convivere passioni, lavoro e spirito di avventura, in un bilancio positivo e maturo con il vivere quotidiano.