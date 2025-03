Sport.quotidiano.net - Una pimpante Unahotels travolge Sassari

84 BANCO DI SARDEGNA 58: Barford 15 (2/4, 3/6), Gallo 5 (1/1, 1/2) Winston 3 (0/1, 0/4), Faye 12 (3/7, 3/7), Smith 9 (3/7, 3/7), Uglietti 11 (3/7, 3/7), Fainke, Vitali 1 (0/3), Faried 9 (4/5), Grant 7 (3/3, 0/1), Chillo 2 (1/1, 0/3), Cheatham 10 (2/4, 2/5). All.: Priftis.: Cappelletti 2 (0/1, 0/3), Bibbins 5 (1/5, 1/5), Halilovic 16 (7/10), Fobbs 6 (2/6), Tambone (0/4), Veronesi 6 (0/2, 2/4), Bendzius 5 (1/4), Vincini (0/1), Sokolowski 7 (2/3, 1/2), Thomas 11 (4/11, 0/2). N.e.: Vasselli e Trucchetti. All.: Bulleri. Arbitri: Lorenzo Baldini, Gabriele Bettini, Silvia Marziali Parziali: 19-25, 43-37, 65-49 Note: spettatori: 3725; tiri da 3:10/34, Banco di Sardegna 5 /24; tiri liberi: Reggio Emilia 12/15,11/15. Importante successo in chiave playoff per la