Una donna dovrebbe essere due cose | di classe e favolosa Parola di Coco Chanel

«Unadue: di». Le parole della stilista più chic di sempre,, risuonano come un monito nella Primavera-Estate 2025. Sobrietà e brio, la doppia chiave per vestirsi con eleganza. Il segreto per un outfit sempre ricercato? La femminilità nell’abbigliamento non può prescindere dalla vitalità. Come vestirsi a febbraio 2025: 5 outfit invernali da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a marzo 2025? 5 look per affrontare il cambio di stagione con stile Fiocchi, pois e drappeggi, i dettagli che arricchiscono e rinnovano il guardaroba della signora (o signorina) perfetta nella nuova stagione.