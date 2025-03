Lanazione.it - Una culla di arte e cultura. Cavanei e croci del ’700

"Cos’èi chi vorìa die ‘ stò nome – Sèra – che ‘n dialèto g’è ‘n botìro che ‘n bòca i se sfa? Mai na vota ch’a l’àvia dimandà. De pu me ‘mprémia savée (e tanto pur de die) che chi a son ciamà, giutà a vive, a moìe." Il borgo de La Serra è una vera e propriadi, storia e tradizioni e, per questo, non è un caso, sono proprio i versi dello scrittore e poeta Paolo Bertolani – che qui ha i suoi natali - a dare il benvenuto ai visitatori ma, soprattutto, a chiamare "a vive" oggi i suoi quasi trecento abitanti. A chiamare alla vita un borgo intero. "La Serra è un paese molto antico – esordisce Bernardo Ratti (nella foto sotto) – oltretutto la storica popolazione autoctona è una delle più antiche della Liguria e probabilmente deriva dal borgo chiamato Pietratecta, che era sito su alla Rocchetta.