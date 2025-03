Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio nel tempo tra falò e scuole rurali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dimenticate internet, tablet e lavagne interattive. In questi giorni entrare nella Galleria della Molinella significa immergersi in un’epoca lontana, dove la scuola era fatta di quaderni scritti con il pennino, banchi di legno con il foro per il calamaio e lavagne annerite dai gessetti. A offrire questonelè l’associazione Il Lavoro dei Contadini, che ha allestito una mostra in occasione dell’edizione 2025 dei Lòm a Mêrz – i ’lumi a marzo’ –, l’antica tradizione contadina che celebra l’arrivo della primavera con i grandiaccesi nelle aie. La mostra ’A scuola attraverso i campi – Elogio ai figli dei contadini’ è una finestra aperta su un mondo che sembra lontanissimo, ma che fino a pochi decenni fa era la realtà quotidiana di molti bambini. Alle pareti, documenti e fotografie raccontano la vita scolastica di un, mentre gli oggetti esposti – cartelle in cartone, porta-pranzo di latta, libri ingialliti – fanno rivivere le atmosfere delle