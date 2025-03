Ilrestodelcarlino.it - Un successo il carnevale di Venezia tra le vie di Campalto

, 02 marzo 2025 - Un trionfo di colori, maschere e spettacolari esibizioni. Ildi2025 ‘Il tempo di Casanova’ questo pomeriggio ha portato la sfilata di carri allegorici per le strade di, con un ricco programma di spettacoli, attrazioni e divertimento per tutte le età. Il sindaco Brugnaro: “Una grande festa” A prendere parte ai festeggiamenti il sindaco di, Luigi Brugnaro: "Ildimigliora di anno in anno e oggi questa festa è una bellissima manifestazione corale, che riesce a coinvolgere tutti i residenti e non solo, un grande esempio e il modo migliore per fare vera comunità. La volontà dell'amministrazione di organizzare eventi diffusi e le sfilate di carri per le vie di tutta la nostra città si è dimostrata un’idea vincente perché coinvolge centinaia di cittadini e residenti che per mesi lavorano per la riuscita di questa grande festa, oggi possibile anche grazie ai tanti volontari".