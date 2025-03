Ilrestodelcarlino.it - Un rinforzo Usa serve. La rotta va invertita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Avanti con Harper e Perkovic: questa è (per ora) la decisione della Pallacanestro 2.015. Eppure proprio la sconfitta con Nardò ha rivelato che unamericano servirebbe. Innanzitutto, evidentemente era superficiale l’impressione che la squadra avesse svoltato dopo il trittico di vittorie Rimini-Cantù-Udine, se la penultima ha addirittura dominato al Palafiera. È anche comprensibile che, in un campionato così intenso, ci siano alti e bassi. E allora viene in mente che due anni fa di questi tempi l’Unieuro giocò la più brutta partita della stagione viceversa più bella degli ultimi 30 anni: Chieti (poi retrocessa) arrivò disperata a Forlì e quasi la battè. Ma quando contava, ci pensò Vincent Sanford. Anno scorso, mentre i tifosi erano pronti a fischiare uno scialbo ko interno contro Piacenza, fu Kadeem Allen a risollevare i suoi coi canestri decisivi.