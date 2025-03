Ilrestodelcarlino.it - "Un problema ormai strutturale"

E anche il mondo della ricettività e della ristorazione accusa le difficoltà dei rincari sulle bollette dell’energia come conferma Antonio Scipioni, titolare dell’hotel ristorante DonnaRosa a Roccafluvione. Scipioni, anche lei teme che i provvedimenti del Governo alle piccole e medie imprese non siano sufficienti? "Ilsoprattutto nella Zona del Cratere visto che da quest’anno si torneranno a pagare i mutui dopo la sospensione post sisma. Il caro bollette si ripercuote in maniera estremamente preoccupante su noi ristoratori. Come imprenditori cerchiamo di far fronte all’emergenza senza penalizzare i clienti che da anni scelgono di darci fiducia, ma di questi tempi mantenere una marginalità accettabile diventa ogni giorno più difficile". Eppure il Piceno ha sempre rappresentato un territorio abbastanza attrattivo per quanto riguarda soprattutto la ristorazione? "Ilè che gli aumenti degli ultimi tempi stanno contribuendo alla netta risalita dell’inflazione, e da questo punto di vista, negli anni il nostro territorio ha garantito buone marginalità a chi ha scelto di mettersi in gioco e fare impresa, ma a meno di provvedimentiinderogabili l’ondata di rincari costringerà i nostri imprenditori a riflettere sulla necessità di chiudere le attività, generando perdite incalcolabili per tutto il territorio.