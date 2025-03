Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 3 marzo: il gesto estremo di Fusco, Michele Saviani minacciato

Nuovo appuntamento con Unal, la soap di Rai 3. Nel prossimo episodio, vedremosempre più sotto pressione;intanto. è in pericolo. Nuova settimana, nuovo episodio di Unal. La soap torna con il consueto appuntamento delle 20.50 su Rai 3, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nel prossimo episodio di lunedì 3vedremoda Gennaro Gagliotti, mentre averrà notificato l'avviso di garanzia per molestie sessuali. Ecco cosa succederà. Dove eravamo rimasti Nell'episodio di venerdì 28 febbraio Rossella e Nunzio avevano coinvolto Enrica nella loro azione controche ora, dovrà affrontare le conseguenze del suo comportamento. Rosa invece ha avuto un confronto con Damiano, decisa a chiarire una volta per .