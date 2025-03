Formiche.net - Un ponte tra le sponde dell’Atlantico. L’incontro Meloni-Starmer

Prima della riunione dei leader ospitata dal Regno Unito a Lancaster House, Giorgia, presidente del Consiglio, è stata accolta al numero 10 di Downing Street da Sir Keir. Al centro dell’agenda, oltre a temi come l’immigrazione e il Global Combat Air Programme (il programma per il caccia stealth di sesta generazione sviluppato anche con il Giappone), quello più urgente sullo scacchiere internazionale: l’Ucraina. Punto che è collegato – evidentemente, dopo lo scontro pubblicato tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky di venerdì – ai rapporti con gli Stati Uniti.ha definito la relazione italobritannica “fondamentale”, forse oggi più che mai nonostante la Brexit. La nota di Downing Street parla di “come i partner possono collaborare con gli Stati Uniti per procedere verso una pace duratura per un’Ucraina sovrana”.