Un pezzo d’Italia è sbarcato sulla Luna | con LuGre vincono le intelligenze e gli investimenti tricolore

Alggio riuscito per la navicella spaziale Blue Ghost, il secondo di una compagnia privata, la texana Firefly Aerospace, a raggiungere la. La navicella è dotata del ricevitore, prodotto grazie alla collaborazione fra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa, realizzato in Italia attraverso l’azienda Qascom che ha costruito lo strumento e supporta le operazioni della missione. Al progetto ha contribuito anche il Politecnico di Torino, che ha collaborato nella definizione degli obiettivi scientifici e gestisce l’elaborazione dei dati. Il successo è stato celebrato dai dipendenti della Firefly a Cedar Park, in Texas. Firefly “è appena diventata la prima compagnia commerciale della storia a completare con successo” un atterraggio, ha dichiarato la società. L’annullaggio è avvenuto a Mons Latreille, formazione vulcanica nel Mare Crisium, sul lato vicino nord-orientale della