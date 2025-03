Iodonna.it - Un numero infinito di isole, tra lagune blu e vulcani verdissimi. Andiamo alla scoperta delle più affascinanti, dove la natura riserva sorprese. Come la grotta navigabile più lunga del mondo

“L’Asia che sorride”, cosi sono definite le Filippine. Un arcipelago di rara bellezza nel sud est asiatico tra l’Oceano indiano, il Mar Cinese meridionale e il Mar di Celebes. Rientrando nella cintura di fuoco del Pacifico, moltesettemila, di cui solo duemila abitate, sono in realtà antichi crateri e contano tante montagne superiori ai 2000 metri, traattivi e spenti che si possono scalare finovetta. Viaggi della vita:del Western Australia, tra passato e futuro X Una pacchia per gli amanti del trekking, possibile (meglio se tra febbraio e maggio) nell’entroterra montuosotra foreste e grotte, nella Cordigliera a North Luzon o tra gli anfiteatririsaie a terrazze di Ifugao, cinquequali patrimonio Unesco,ancora s’incontrano indigeni in abiti tradizionali.