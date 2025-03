Iltempo.it - "Un errore politico enorme". Ucraina, perché Arditti boccia Zelensky

La lite andata in scena nello Studio ovale di Washington tra Trump eha messo in evidenza i limiti della strategia del leader ucraino. Se ne parla nel corso della trasmissione "4 di sera" andata in scena su Rete4 il 2 marzo. In studio c'era Robertoche hato su tutta la linea la posizione dell'. "si è reso protagonista di un" Robertoa #4disera Weekend pic.twitter.com/ELdUeBFpmc — 4 di sera (@4disera) March 2, 2025 "Interpretando male la giornata a Washington - ha dettosi è reso protagonista di un. Quello di essere l'oggetto della divisione tra Europa e Stati Uniti. Posizione nella quale lui non dovrebbe mettersi mai. Il vertice europeo a Londra avrebbero fatto meglio a organizzarlo senzaEuropa e Stati Uniti hanno garantito insieme la resistenzaall'invasione russa e ogni elemento divisorio su questa alleanza fa il gioco degli avversari".