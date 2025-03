Un errore di Silvestri costa i tre punti all’Empoli nella trasferta con il Genoa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Empoli 1-1(4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani (55’ Sabelli), Vasquez, Martin; Masini (67’ Onana), Frendrup; Zanoli (51’ Ekhator), Messias (67’ Ekuban), Miretti (51’ Cornet); Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cuenca, Matturro, Otoa, Badelj, Venturino. Allenatore: Vieira.EMPOLI (3-4-2-1):; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson (86’ Konate), Cacace; Esposito (69’ De Sciglio), Maleh; Colombo (46’ Kouamè). A disposizione: Seghetti, Vasquez; Sambia, Kovalenko, Tosto, Bacci, Bembnista, Campaniello. Allenatore: D’Aversa.ARBITRO: Massa di Imperia (Mondin-Luciani)RETI: 36’ Grassi, 81’ autoreteNOTE: Ammoniti Colombo, Maleh, Zanoli, HendersonGENOVA – È una papera del portiere, che finisce in porta con il pallone già agganciato in presa alta su un calcio d’angolo, a impedireil ritorno alla vittoria e un po’ di respiro in ottica salvezza.