Monzatoday.it - Ultraleggero precipita in un campo: morto il pilota

Leggi su Monzatoday.it

Unto domenica mattina a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Nell'incidente èil, un uomo di 67 anni, trovato senza vita dai soccorsi all'interno del velivolo. L'uomo, secondo quanto al momento emerso, abitava in Brianza.La tragedia, sulle cui.