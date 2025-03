Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Conceicao salta il Verona, la conferenza stampa di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 2 marzo 2025– 1 marzo 2025– 28 febbraio 2025– 27 febbraio 2025– 26 febbraio 2025– 2 marzo 2025pre: «Il rapporto tra me e la squadra è ottimo. Sento la fiducia della società. Proviamo la stessa rabbia dei tifosi»Ore 14.10 – Nel giorno di vigilia, domenica 2 marzo,è intervenuto inper presentare il match davanti ai media.