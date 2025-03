Quotidiano.net - Ultima chiamata per la quarta rottamazione: scadenza rate il 5 marzo

Leggi su Quotidiano.net

Conto alla rovescia per pagare per chi ha aderito allaed è in regola con leprecedenti: mercoledì prossimo, 5, è l'per la rata (laera il 28 febbraio ma ci sono i 5 giorni di tolleranza per i ritardatari), viceversa si decade dal beneficio. La riapertura dei termini prevista dal Milleproroghe non vale per tutti: per i piani di pagamento in regola con i versamenti delleinfino al 31 dicembre 2024, - spiegava giorni fa l'agenzia della Riscossione - i contribuenti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso, a partire, appunto, dalla prossima rata del 28 febbraio. Ciò in quanto, per tali piani, non si applicano le previsioni della riammissione alla-quater prevista dal Milleproroghe.