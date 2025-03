Agi.it - Udinese-Parma 1-0, decide Thauvin su rigore

AGI - L'batte il1-0. Decide Thauvin sual 38'. Nella ripresa ilcresce e crea occasioni, ma non riesce a concretizzare. L'di Kosta Runjaic è una macchina inarrestabile, che può sognare di andare ben oltre la salvezza: è questo il responso del Bluenergy Stadium, che assiste al terzo successo consecutivo dei suoi beniamini. Sin dai primissimi minuti ecco il puro dominio dei bianconeri, che viaggiano semplicemente a un ritmo doppio rispetto aldi Cristian Chivu, annichilito dalla formazione rivale. Suzuki lo salva in avvio su Atta, poi ingaggia un duello con Thauvin: tripla occasione del francese e vince sempre il portiere, che salva i suoi in ogni modo possibile. L'episodio che decide la gara arriva al 38', quando Balogh va in tilt e devia di mano per bloccare l'ennesima azione straripante di Thauvin: èe il francese trasforma.