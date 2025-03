UcrainaStarmer | a Usa piano Gb-Francia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.25 Il Regno Unito lavorerà "con lae forse altri" a unper fermare i combattimenti in Ucraina, che sarà presentato agli Usa. Così il premier Gb. Presto, aggiunge Starmer, squadre britanniche e Usa avranno incontri sull' Ucraina: anche con un'aumentata spesa difensiva Ue, ci sarà bisogno di garanzie di sicurezza Usa a Kiev. "Un momento di reale fragilità in Europa"."Non credo che Zelensky abbia fatto nulla di sbagliato". "Non mi fiderei della parola di Putin".