Lapresse.it - Ucraina: Tusk, sostengo iniziativa Meloni su vertice Ue-Usa

Milano, 2 mar. (LaPresse) – “l’della premier italiana Giorgiadi unUe-Usa”. Lo ha detto il primo ministro della Polonia e presidente di turno dell’Ue, Donald, parlando ai media polacchi prima di partire per Londra dove è atteso per il summit sull’. Secondo, è “positivo cheabbia fatto la proposta al presidente Trump, anche per via degli ottimi rapporti che ci sono tra loro, forse avrà un effetto positivo”.