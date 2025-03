Lapresse.it - Ucraina, Starmer: “Usa non sono alleato inaffidabile”

Il primo ministro britannico Keir, parlando nella conferenza stampa conclusiva al termine del vertice a Londra sull’, ha detto che non ritiene che gli Stati Uniti siano un, ma ha aggiunto che l’Europa deve continuare a fornire finanziamenti a Kiev per metterla in una posizione più forte in caso di negoziati di pace. Rispondendo alla domanda che una giornalista ha posto in merito allo scontro fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump,ha dichiarato che nessuno avrebbe voluto assistere alla rottura dei colloqui avvenuta venerdì alla Casa Bianca, ma che gli Stati Uniti rimangono unaffidabile. “Gli Stati Unitistati unaffidabile per il Regno Unito per molti, molti decenni e continuano ad esserlo”, ha detto. “Non cidue Paesi strettamente allineati come i nostri“, ha aggiunto.