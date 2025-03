Thesocialpost.it - Ucraina, Starmer avverte Zelensky: “Trattare con Trump è l’unica via”

Leggi su Thesocialpost.it

LONDRA – In pubblico un abbraccio, in privato un avvertimento. Il primo ministro britannico Keirha convocato oggi a Londra il presidente ucraino Volodymyre altri 14 leader europei per un summit sulla sicurezza dell’, ma il messaggio che intende lanciare è chiaro: la pace tra Kiev e Mosca passa per la Casa Bianca e, più precisamente, attraverso il ripristino di un rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald.Lo rivela una fonte vicina a, citata dal Financial Times, secondo cui il premier britannico dirà esplicitamente ai leader presenti che esiste una sola trattativa possibile, quella con. “Il primo ministro riunirà i leader e si assicurerà educatamente che capiscano che c’è una sola trattativa, quella con il presidente”, ha spiegato la fonte.