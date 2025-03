Cityrumors.it - Ucraina-Russia, Tricarico: “Trump? Assurdo ma gli americani hanno fatto di peggio…”

Il generale ed x Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica è rimasto sconvolto da quanto accaduto nella casa ovale“Una scena assurda, sembrava che da un momento all’altro potessero venire alle mani, non si fa così.“. E’ rimasto allibito anche uno come il generale Leonardo, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica italiana, uno insomma, abituato a vivere determinate situazioni ma con un clima e un modo di fare diametralmente opposto a quello che si è visto all’interno della casa ovale.: “ma glidi peggio.” (Ansa Foto) Cityrumors.it“Non c’è stata alcuna razionalità in quel che è avvenuto, ma io lo dico da parte di entrambi, certo soprattutto da quella diche ha messo a nudo alcune situazioni che tutti sapevamo, ma un conto è parlarne in privato e cercare di mantenere sempre il canale aperto con la diplomazia e un altro è fare quello che hail presidente americano che lo ribadisco, mancava solo che venissero alle mani.