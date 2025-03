Lapresse.it - Ucraina, Meloni vede Zelensky: “Ribaditi sostegno Italia e impegno per pace giusta”

Leggi su Lapresse.it

La presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato a Londra, a margine della riunione dei leader ospitata dal Regno Unito, il presidente dell’Volodymyr. Lo riferisce Palazzo Chigi in una nota. “L’incontro ha permesso di ribadire ildell’all’e al suo popolo e l’, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti, di costruire unae duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all’”, scrive Palazzo Chigi.: “Positivo incontro con, grazie aper”“Un buon incontro con il primo ministrono, Giorgia, per sviluppare un piano d’azione comune per porre fine alla guerra con unae duratura”, ha scritto su Telegram. “Nessuno è interessato alla continuazione della guerra, tranne Putin, quindi è importante mantenere l’unità attorno all’e rafforzare la posizione del nostro Stato in collaborazione con gli alleati: i Paesi europei e gli Stati Uniti.