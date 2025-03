Lapresse.it - Ucraina, Meloni: “Perplessa su efficacia piano Francia-Gb”

La presidente del Consiglio Giorgiaha partecipato a una riunione ristretta dei leader dell’Unione Europea, organizzata dal primo ministro britannico Keir Starmer a Lancaster House, a Londra. Al centro dei colloqui il conflitto in. “Voglio ringraziare la, ringrazio la Gran Bretagna, per cercare di trovare delle soluzioni, poi ho espresso in varie occasioni le mie perplessità, anche ovviamente ai miei colleghi, sulladi una soluzione di questo tipo per quello che sappiamo essere insomma la realtà del conflitto in”, ha affermato la premier in un punto stampa al termine del vertice, rispondendo a una domanda suldi Gran Bretagna eper un cessate il fuoco da sottoporre agli Usa. “Ho paura che una soluzione del genere possa essere meno risolutiva, ma sono ovviamente disposta sempre a discutere, a dare una mano, a offrire il contributo al di là e penso che sia utile che ci siano delle proposte.